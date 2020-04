Uno spettacolo da rivedere con piacere: Laura Pausini accompagna i suoi fan in un viaggio nella sua vita professionale ed artistica ma anche personale, fra grandi ospiti e momenti di divertimento

Era il 2014 quando Laura Pausini festeggiava il ventennale della sua carriera con un grande concerto dal Teatro Antico di Taormina, “Stasera Laura”. Il 20 aprile questo grande spettacolo torna in replica in prima serata su Rai 1, per accompagnare il pubblico in una serata di grande musica.

Laura Pausini Raiuno, ospiti e anticipazioni

Laura Pausini festeggia la sua incredibile carriera accompagnata dalla Greatest Hits Orquestra, per la produzione di Ballandi Multimedia, la direzione artistica di Giampiero Solari e la regia di Cristian Biondani.

Accanto a Laura, nel viaggio ventennale che l’ha portata sui palchi più prestigiosi del mondo, il mentore e scopritore Pippo Baudo, che credette in lei nel 1993 facendola partecipare con “La solitudine” fra le Nuove Proposte di Sanremo, categoria che vinse e brano che la lanciò in Italia come artista emergente. Ma non solo: l’amica di una vita, Fiorella Mannoia; un amico più recente ma con cui condividerà anche un tour trionfale nel 2019, Biagio Antonacci; Marco Mengoni, Emma Marrone, Paola Cortellesi (con cui la Pausini condusse uno show su Rai1 nel 2015, “Laura&Paola”) e molti altri.

Tra le tante sorprese della serata, da segnalare un’esibizione corale tutta al femminile, veramente indimenticabile: Malika Ayane, Noemi, Emma Marrone, Paola Turci, L’Aura, Syria e La Pina insieme a Laura in “Con la musica alla radio”, un momento di divertimento e musica da non perdere.

Un viaggio quindi non solo nel percorso artistico ma anche in quello personale di Laura Pausini, una delle poche cantanti italiane veramente internazionali: ricordiamo solo che ha venduto più di 70 milioni di dischi nel mondo e si aggiudicata 225 dischi di platino, oltre a un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards.