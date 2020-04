Stasera Laura torna su Raiuno

Era il 2014 quando Laura Pausini festeggiava il ventennale della sua carriera con un grande concerto dal Teatro Antico di Taormina, “Stasera Laura”. Il 20 aprile questo grande spettacolo torna in replica in prima serata su Rai 1, per accompagnare il pubblico in una serata di grande musica. Laura Pausini festeggia la sua incredibile carriera accompagnata dalla Greatest Hits Orquestra, per la produzione di Ballandi Multimedia, la direzione artistica di Giampiero Solari e la regia di Cristian Biondani