Elisa Isoardi conferma che La Prova del Cuoco chiude ma Claudio Lippi non ci sta e sbotta in diretta in difesa del programma

Elisa Isoardi e La Prova del Cuoco non torneranno in onda a settembre. La notizia manca di ufficialità ma ormai sembra che a Viale Mazzini la decisione sia stata presa: lo storico cooking show chiude i battenti. In tanti hanno riservato critiche spesso spietate e ingenerose nei confronti della conduttrice e oggi, dopo i rumors, Claudio Lippi la difende in diretta.

Claudio Lippi difende la conduzione di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco

Le voci ormai sono insistenti e sembrano avere un fondo di verità: la Rai ha deciso di chiudere La Prova del Cuoco attualmente condotto da Elisa Isoardi. Lo storico cooking show di Rai 1, che ha subito alcune modifiche – non sempre gradite dal pubblico – durante la nuova conduzione, chiuderà dopo ben 20 anni.

Pare che al suo posto torni in onda Antonella Clerici, che con quel programma l’ha visto nascere e crescere, con una nuova trasmissione. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice occuperà la sua storica fascia oraria su Rai1 con un format nuovo di zecca dal titolo La casa nel bosco.

Le indiscrezioni sembrano inoltre confermati dalla stessa Isoardi, che nella puntata di lunedì 15 giugno ha detto: “Lo sanno tutti che chiude La Prova del Cuoco”. Ma il suo collega e amico di scena, Claudio Lippi, non ci sta e lancia battutine in diretta che non sfuggono a chi segue da casa.

Le battutine e i commenti suo social

In particolare, durante la puntata odierna de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è collegata con la madre per preparare la torta matta. Durante il collegamento con la signora, Claudio Lippi ha approfittato per scoprire qualcosa in più sul rapporto tra la collega e la mamma. Così il conduttore ha chiesto alla donna se fosse orgogliosa della figlia sottolineando le tante soddisfazioni ottenute grazie alla sua bravura.

Non solo. Lippi, come notano molti utenti sui social si è mostrato particolarmente agguerrito nel difendere il programma. “Me ne fo**o, ora l’ho detto e non me ne pento” si è sfogato a un certo punto in diretta.

Il pubblico, intanto, è diviso tra chi ha imparato ad apprezzare la conduzione di Elisa Isoardi e chi invece ancora rimpiange Antonella Clerici. Certo è che la chiusura de La Prova del Cuoco segna la fine di un’epoca.