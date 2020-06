Antonella Clerici dimostra di seguire molto da vicino le vicenda di Benedetta Rossi e della sua famiglia: ecco cosa ha scritto sui social!

Chi segue Benedetta Rossi, la simpatica cuoca marchigiana che con il suo “Fatto in casa da Benedetta” è diventata una delle influencer più seguite del web (in Italia è seconda solo alla Ferragni), sa bene che nella sua vita, oltre alla cucina e al marito Marco, un posto speciale è occupato dal cagnolone Nuvola.

Nuvola è con la famiglia di Benedetta da tanti anni e gli acciacchi dell’età iniziano a farsi sentire: solo qualche giorno fa ha avuto problemi di mobilità dovuti all’artrosi ed ora i padroni, per aiutarlo, gli hanno fatto costruire uin carrellino per spostarsi.

Benedetta Rossi Antonella Clerici, il gesto inaspettato

Benedetta ha documentato sui social tutto quello che stava succedendo a Nuvola, visto che il cane è sempre stato parte integrante dei suoi canali social e che i suoi follower ne chiedono costantemente notizia: così, tra una ricetta e l’altra, sul suo profilo Instagram è apparso un video su IGTV dove veniva mostrato Nuvola alle prese con il suo nuovo carrellino.

Un po’ dubbioso e un po’ spaventato, Nuvola è stato accompagnato dal suo padrone Marco in un giro intorno alla casa: dopo un po’ il cagnolone ha preso coraggio ed ha iniziato a camminare con più energia.

I follower di Benedetta hanno sostenuto con affetto lei e il suo Nuvola: tra i tanti commenti pieni di incoraggiamento è spuntato anche quello di Antonella Clerici. La conduttrice si è limitata a scrivere “Nuvola”, con un cuoricino, ma il gesto ha comunque stupito molti degli utenti di Instagram. Pochi infatti sapevano che Antonella segue i profili di Benedetta e che partecipa con tanta attenzione alla sua vita, tanto da conoscere anche la storia di Nuvola.

Antonella Clerici e Oliver, un grande amore

Antonella e Benedetta hanno diverse cose in comune: l’amore per la cucina e la semplicità prima di tutto, ma anche una passione per gli animali, soprattutto cani. In molti ricorderanno le lacrime in diretta a La prova del cuoco per la morte del suo Oliver, il cane che per 15 anni era stato insieme a lei. Chi conosce bene Antonella Clerici quindi non si è stupito che fra tante proprio lei sia molto vicina a Benedetta nelle peripezie legate alla salute del suo Nuvola.