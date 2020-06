Benedetta Rossi e l'amore per il cane Nuvola

Antonella e Benedetta hanno diverse cose in comune: l’amore per la cucina e la semplicità prima di tutto, ma anche una passione per gli animali, soprattutto cani. In molti ricorderanno le lacrime in diretta a La prova del cuoco per la morte del suo Oliver, il cane che per 15 anni era stato insieme a lei. Chi conosce bene Antonella Clerici quindi non si è stupito che fra tante proprio lei sia molto vicina a Benedetta nelle peripezie legate alla salute del suo Nuvola.