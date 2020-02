‘Il Signore è sceso su di voi’, Joe Bastianich mai visto così a Italia’s Got talent

Joe Bastianich preme il Golden Buzzer mandando in finale un coro gospel di Torino, poi si scatena sul palco

Sul palco di Italia’s Got Talent arriva un coro gospel e Joe Bastianich si scatena. L’esibizione del gruppo ha travolto pubblico e giuria, conquistando il Golden Buzzer da parte del celebre chef. Che ha colto l’occasione per dimostrare le sue doti canore.

Inedito Joe Bastianich a Italia’s Got Talent,

Questa versione di Joe Bastianich a Italia’s Got Talent non l’avevamo ancora vista. Durante la quinta puntata del programma targato Sky, il giudice è stato letteralmente rapito dalla performance dello Sunshine Gospel Choir di Torino, che ha fatto scatenare tutti con il loro straordinario repertorio.

LEGGI ANCHE: — Joe Bastianich attacca Amici Celebrities: ‘Da non ripetere’. Cosa dichiara sul programma di Maria de Filippi

Il gruppo si è mostrato particolarmente affiatato e la loro esibizione ha conquistato pubblico e giuria: un’esibizione coinvolgente degna di una meritatissima standing ovation.

E mentre il coro riceveva il caloroso applauso dei presenti, dal bancone dei giudici è accaduto qualcosa di veramente inedito.

Il golden Buzzer di Bastianich

Subito dopo l’esibizione del complesso di voci sul palco di Italia’s Got Talent, Bastianich ha chiesto un accompagnamento musicale gospel.

Con il microfono in mano ha iniziato a pronunciare frasi in inglese riferibili a Dio e Gesù, in pieno stile gospel. Poi è successo ciò che in tanti chiedevano a gran voce: ha premuto il fatidico Golden Buzzer, mandando i concorrenti in finale.

“Il Signore è sceso su di voi” ha urlato al microfono, mentre i ragazzi increduli si godevano quel momento indimenticabile, sotto una pioggia di coriandoli.

Infine, per festeggiare, lo chef è salito sul palco, esibendosi con il coro torinese. Uno dei momenti più scatenati e indimenticabili di questa edizione dello show.