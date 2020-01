Joe Bastianich attacca Amici Celebrities: ‘Da non ripetere’. Cosa dichiara sul programma di Maria de Filippi

L'ex giudice di Masterchef, a margine della presentazione di Italia's got talent, ha parlato anche della sua esperienza da "studente" ad Amici ed ha concluso affermando che non lo rifarebbe

Eravamo abituati a vederlo serio e severo nella cucina di Masterchef, programma di cui ha fatto parte come giudice fin dalla prima edizione e non solo nella versione italiana: Joe Bastianich, nell’ultimo anno, ha deciso però di cambiare vita e programmi, lasciando il suo posto a Masterchef ed approdando sullo scranno di Italia’s got talent.

Nel mezzo però c’è stata una parentesi da giudicato invece che da giudice: quella ad Amici Celebrities, dove Joe ha messo in campo la sua grande passione per la musica, sempre coltivata accanto a quella per la cucina. Un’esperienza però, che come lui stesso ammette, non rifarebbe.

Joe Bastianich Amici Celebrities, lo scontro con Platinette

Bastianich ad Amici Celebrities è stato eliminato prima della fase finale, dopo aver perso le sfide dirette con Emanuele Filiberto e Francesca Manzini: in quell’occasione ebbe anche uno scontro con Platinette, giudice del programma.

Tutto nacque perchè Bastianich si lamentò delle critiche ricevute, affermando di aver sofferto molto: a quel punto Platinette, con la consueta franchezza, gli disse che anche lui non era tenero quando giudicava i piatti nella cucina di Masterchef e che avrebbe dovuto accettare i giudizi senza fare storie.

Bastianich su Amici: esperienza da non ripetere

Intervistato da TvBlog per il lancio di Italia’s got talent, dove siede in giuria accanto a Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, Bastianich ha lanciato quella che è sembrata una “frecciata” al programma di Maria De Filippi: “Mi sono messo in gioco a essere giudicato. È stata un’esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere“.

Quando gli è stato chiesto di spiegare perchè non ripeterebbe l’esperienza, Bastianich ha tagliato corto scherzandoci su: probabilmente, come Platinette gli aveva fatto notare con una certa irruenza, passare da giudice a giudicato non è realmente facile.

“Con Got Talent entro in un altro mondo, quelle delle emozioni. Esco dal mondo tecnico della cucina ed entro in un mondo diverso. Vedrete un giudice meno tecnico e più appoggiato sui sentimenti. Qui ci sono la musica, il ballo, lo spettacolo. Ma la musica mi appartiene sempre e fa sempre parte della mia vita”, ha dichiarato Joe. Che nel talent in onda su Tv8 si divertirà sicuramente molto di più!