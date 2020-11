‘I gay non sono cani’, Zorzi asfalta Zelletta e Gregoraci

Continua a far sognare i fan Tommaso Zorzi che nelle ultime ore ha sentenziato contro Zelletta e risposto piccato a Elisabetta Gregoraci

Tommaso Zorzi idolo del web dopo alcune sue dichiarazione su Andrea Zelletta e una risposta piccata a Elisabetta Gregoraci. In poche ore, l’influencer ha pronunciato parole affatto tenere nei confronti dell’ex protagonista di Uomini e Donne per poi rispondere a tono a una battuta della showgirl calabrese. I fan ne sono rimasti estasiati, elogiandolo su Twitter.

GF Vip, Zorzi asfalta Zelletta e Gregoraci

Andrea è riuscito a superare il televoto, dopo la nomination d’ufficio decisa dagli autori a seguito di un comportamento scorretto del concorrente. Zelletta ha riferito informazioni dall’esterno ai coinquilini, dopo essere uscito temporaneamente dalla casa. Durante i giorni che hanno preceduto la puntata di ieri, il giovane pugliese è andato in crisi, non nascondendo in più occasioni le lacrime.

Un atteggiamento che ha trovato l’aspra critica di Tommaso Zorzi, che ha giudicato il pianto di Zelletta come strategico ai fini del gioco. Pungenti le parole affidate al confessionale:

Andrea è in crisi perché è in nomination. Per lui andare in nomination è lesa maestà. Quando sei in nomination ti trema un po’ la sediolina sotto il sederino. Quindi uno dice ‘cosa faccio quando sono in nomination?’. Piangi amore, tiri fuori il tuo lato tenero. Intenerisci, la gente va intenerita altrimenti non ti vota. Lui vuole conquistarsi del terreno

Nel giro di poche ore, messo da parte Zelletta, Zorzi si è fatto notare anche per una replica altrettanto pungente a un’osservazione di Elisabetta Gregoraci. In casa si parlava dell’eventuale ingresso di un nuovo concorrente gay e l’ex moglie di Briatore si è lasciata andare a una riflessione romantica.

“Secondo me entra qualcuno per te” ha esclamato Francesco Oppini, ipotizzando l’ingresso di un concorrente gay nella casa del GF Vip. La conduttrice di Battiti Live ha aggiunto: “Sarebbe bello se ci fosse la prima coppia gay”. Una frase che non è piaciuta al buon Tommaso che ha prontamente replicato: “Beh certo, ma non è che se si incontrano due gay si accoppiano per forza come due cocker”.

Insomma, dopo aver sentenziato su Zelletta e messo a posto la Gregoraci, Zorzi è stato osannato sui social. “Li hai asfaltati” hanno commentato molto utenti su Twitter.