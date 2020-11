Un atteggiamento che ha trovato l’aspra critica di Tommaso Zorzi, che ha giudicato il pianto di Zelletta come strategico ai fini del gioco. Pungenti le parole affidate al confessionale:

Andrea è in crisi perché è in nomination. Per lui andare in nomination è lesa maestà. Quando sei in nomination ti trema un po’ la sediolina sotto il sederino. Quindi uno dice ‘cosa faccio quando sono in nomination?’. Piangi amore, tiri fuori il tuo lato tenero. Intenerisci, la gente va intenerita altrimenti non ti vota. Lui vuole conquistarsi del terreno