GF Vip, Tommaso Zorzi e la dichiarazione a Francesco Oppini nel cuore della notte: come era diventato

L’uscita di Francesco Oppini dalla casa del GF Vip continua a far soffrire Tommaso Zorzi che, nella notte, ha fatto una dichiarazione all’amico…

Il legame tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è stato probabilmente una delle storie più appassionanti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e, anche con l’uscita del figlio di Alba Parietti dalla casa, non sono ancora finiti i riferimenti a lui, tanto che Tommy ha appena fatto una vera e propria dichiarazione nei suoi confronti… Ma cosa avrà mai detto?

GF Vip: Tommaso Zorzi e la dichiarazione a Francesco Oppini

Partiamo dal principio. L’uscita di Francesco Oppini dalla casa sembra aver fatto davvero male a Tommaso Zorzi, almeno stando a quelle parole da lui pronunciate nel cuore della notte…

Se già qualche notte fa aveva stupito tutti pronunciando il nome di Francesco nel sonno, dopo l’ultima puntata del GF Vip Tommy ha invece detto esplicitamente alcune cose sul conto di Oppini, scatenando le risate amare dei coinquilini e sicuramente qualche lacrimuccia da parte dei fan.

“Sappi che sarai sempre quello che è scappato da me”

“Francesco era entrato Moro ma è uscito che amava suo padre – ha esordito Tommaso parlando dell’amico – Non ha voluto nemmeno due giorni in più per pensarci. È scappato da me a gambe levate”.

Ma il buon Zorzi si è poi rivolto direttamente a lui: “Francy, fa piacere comunque ripensare a queste cose. Ti voglio bene a prescindere. Poi ora sei uno di famiglia, però sappi che sarai sempre quello che è scappato da me. Ti capisco!”

Insomma, parole che suonano amare in questa dichiarazione di Tommaso Zorzi nei confronti di Francesco Oppini. Arriverà una risposta da parte di quest’ultimo?

Dichiarazioni a Francesco Maria Oppini by Tommaso Zorzi dritto in telecamera alle 3:40 di notte. #gfvip pic.twitter.com/YpvVTmHlKE — Lai. (@ziaaLai) December 22, 2020

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy