Il sonno porta consiglio, recita il detto e Tommaso Zorzi ha deciso di restare al GfVip. Merito forse di quel Francesco nominato mentre dormiva?

Parlare nel sonno può essere un’arma a doppio taglio, ma per Tommaso è stata la conferma che nei suoi pensieri c’è sempre e solo una persona: Francesco Oppini.

GfVip, Tommaso lo ha fatto durante la notte: come reagirà Oppini?

Svegliarsi e trovare il nome ‘Francesco’ in tendenza su Twitter. È quello che è successo ai fan del GfVip, merito si può dire di Tommaso Zorzi. Durante la notte il concorrente, che è ancora all’interno della casa più spiata d’Italia, ha parlato nel sonno. Per due volte ha ripetuto il nome di Francesco, il suo caro amico ed ex concorrente. Non c’è ombra di dubbio che il legame tra i due sia forte, ma chissà cosa sognava Zorzi per arrivare a nominarlo.

Sebbene Oppini sia fidanzato con Cristina Tomasini, alla quale pare abbia dato l’anello di fidanzamento, in molti sperano che rientri nella casa e che tra i due ragazzi l’amicizia possa evolversi in qualcosa di più. Dal canto suo Cristina ha rivelato in una lunga intervista a Chi, che nonostante in molti l’attacchino dicendo che la sua relazione con il figlio di Alba Parietti sia solo una copertura, ha sostenuto e apprezzato l’amicizia nata tra i due concorrenti.

“Per me Tommaso e Francesco hanno dato un bel messaggio ed ero tranquilla, anche se sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi.”

Nella stessa intervista Oppini è tornato a parlare del suo rapporto con Zorzi, vissuto in maniera libera e sincera: perché l’amicizia è un sentimento come l’amore e “quando una cosa è bella e vera, non pensi a come potrebbe essere intesa”.

Intanto Zorzi ha fatto marcia indietro sulla sua intenzione di lasciare la casa del GfVip prima del tempo. Che sia stato un’apparizione dell’amico in sogno che gli abbia fatto cambiare idea?

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy