La sorella di Stefano Bettarini lancia un accorato appello agli autori del GF Vip dopo la squalifica del fratello: "Fatelo rientrare nella casa"

L’avventura di Stefano Bettarini al GF Vip è durata solo 3 giorni. L’ex calciatore, come noto, è stato squalificato ed ha dovuto abbandonare la casa lunedì sera, dopo averne varcato la soglia giusto il venerdì precedente. Il motivo è noto: ha pronunciato una bestemmia. E il regolamento prevede la squalifica in caso di imprecazioni blasfeme. Ora però, la sorella di Bettarini fa un appello agli autori del reality e chiede che il fratello venga riammesso in gioco.

GF Vip, la sorella di Stefano Bettarini al GF Vip: “Fatelo tornare nella casa”

In diretta, appena saputo della squalifica, Stefano Bettarini si era scusato con il pubblico del Gf Vip per aver pronunciato la bestemmia in diretta. Poco dopo, però, sui social si è scagliato contro la produzione del programma ritenendo di essere stato preso in giro.

In difesa dell’ex inviato de L’Isola dei Famosi è scesa in campo la sorella, Simona che ha lanciato questo accorato appello agli autori del reality show di Canale 5:

Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti. Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi, in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base. Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta – come tutti – espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia, perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta.

Poi, la richiesta alla produzione:

Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica.

Un’eventualità, quella prospettata dalla donna, che appare di improbabile realizzazione. La riammissione in gioco di Stefano Bettarini al GF Vip rappresenterebbe un pericoloso precedente. Senza contare che in questa edizione, altri concorrenti sono stati squalificati: dovrebbero essere riammessi anche loro?