In difesa dell’ex inviato de L’Isola dei Famosi è scesa in campo la sorella, Simona che ha lanciato questo accorato appello agli autori del reality show di Canale 5:

Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti. Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi, in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base. Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta – come tutti – espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia, perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta.