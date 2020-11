Grande Fratello Vip, cambio programmazione dal 27 novembre: sospesa la puntata. Cosa andrà in onda

Salta la doppia puntata del Gf Vip, prorograto però fino a febbraio 2021: al suo posto il venerdì su Canale 5 torna "Il silenzio dell'acqua" con la sua seconda stagione

Il Grande Fratello Vip durerà fino a febbraio 2021: durata monstre per il reality condotto da Alfonso Signorini, che sarà il più lungo mai realizzato nel suo genere e vedrà la permanenza dei vip in casa per tutte le feste natalizie e ben oltre. Una notizia che ha scombussolato gli equilibri della Casa, anche perchè non tutti i concorrenti attuali sono disposti a rimanere in gioco per altri 3 mesi.

Grande Fratello Vip cambio programmazione, salta la doppia puntata

Dal mese di dicembre il Gf Vip andrà in onda con una sola puntata settimanale: una scelta necessaria, per condensare al meglio gli avvenimenti della settimana ed affrontare l’allungamento senza momenti di stanca, anche da parte del pubblico.

La puntata del Gf Vip resta quindi al lunedì, mentre il venerdì verrà ceduto, a partire dal 27 novembre, alla fiction: partirà infatti la seconda stagione de “Il silenzio dell’acqua”, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. In questa seconda stagione tornano a fare coppia Luisa Ferrari e Andrea Baldini e si trovano sulla scena di un crimine terribile: una giovane madre, Sara Liverani, e il figlio adolescente Luca, vengono ritrovati senza vita nella loro casa. La donna è stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d’arma da fuoco. La figlia minore Giulia, una bambina di appena 6 anni, viene trovata a vagare in stato di shock nel bosco vicino al paese.