GF Vip si allunga, chi rimane e chi va via: ‘Sarei rimasto solo per Tommaso’

Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip si allunga fino a febbraio: ma chi rimane in gioco e chi invece va via? Ecco l’elenco completo!

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che il reality si allungherà fino a febbraio. Una rivelazione che porterà un po’ di sconquasso nella casa, tanto che alcuni concorrenti hanno già annunciato di essere intenzionati a lasciare. Ma chi è che rimane e chi invece va via dal GF Vip?

GF Vip: chi va via dal reality? Ecco tutti gli abbandoni

Partiamo dal principio. Con l’annuncio di Signorini, in tanti si sono mossi, prendendo una posizione in merito all’allungamento preannunciato dal conduttore. Un evento che ci fa subito stilare una lista di chi abbandona e di chi invece resta al GF Vip…

Cominciamo con i partenti. Elisabetta Gregoraci è stata la prima ad annunciare di voler andare via, anche per passare il Natale insieme al figlio Nathan Falco. Dello stesso avviso anche Dayane Mello, che abbandonerà il reality per lo stesso motivo: passare le feste natalizie insieme alla figlia Sofia.

Il terzo partente sembra essere Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, che ha dichiarato di “non avere più la forza mentale” per rimanere in gioco.

Francesco Oppini indeciso: “rimarrei solo per Tommaso”

Nel mezzo si colloca Francesco Oppini, che sembra essere orientato verso l’abbandono, sebbene con tantissimi dubbi.

“Ho della attività, non posso restare così tanto – ha dichiarato il figlio di Alba Parietti – uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado. Sarei rimasto solo per Tommaso”.

GF Vip: chi rimane in gioco dopo il prolungamento del reality?

E gli altri? Rosalinda Cannavò ha dichiarato di essere disponibile a rimanere in gioco, dopo aver parlato con i suoi familiari e il compagno Giuliano. Anche Andrea Zelletta ha rivelato di voler restare, ma di dover a sua volta prima parlare con la fidanzata Natalia, che gestisce tra l’altro anche i suoi conti.

Idem anche per Stefania Orlando, che ha rivelato: “Sono per restare ma come voi mi sono organizzata per 2 mesi. Devo sentire mio fratello e mio marito e capire se possono gestire tutte le cose nostre”.

Gli altri, invece, resteranno sicuramente. Stiamo parlando di Giulia Salemi, Selvaggia Roma, Pierpaolo Pretelli e soprattutto Tommaso Zorzi!

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy