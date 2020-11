GF Vip, brutta lite tra Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Oppini: cosa è successo dopo la puntata

Al GF Vip va in scena una nuova lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, con la gentile partecipazione di Stefania Orlando: ecco cosa è successo.

Nella casa del GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno vissuto un rapporto fatto di alti e bassi, litigi e riappacificazioni: stavolta però alla loro brutta lite ha partecipato anche Stefania Orlando. Cosa sarà mai successo?

GF Vip: La nuova lite tra Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando

Andiamo con ordine. In seguito all’annuncio di un prolungamento del reality fino a febbraio, Francesco Oppini ha fatto sapere di essere intenzionato a lasciare la casa. Un annuncio che ha mandato subito in crisi Tommaso Zorzi, che è esploso in un moto di rabbia, minacciando di non voler più dormire insieme al figlio di Alba Parietti.

“Ho la sindrome dell’abbandono – è esploso l’influencer – Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male. Posso restarci male o no? Inizio anche io a guardarmi intorno”.

Poi, ha anche infierito: “Io l’ho guardato per cercare conforto e lui mi ha risposto ‘Me ne vado’. Ho necessità di vederlo da un altro punto di vista, Adua e Dayane si fanno spalla fra di loro, Francesco appena vede che sono zoppo mi tira un calcio nell’altra gamba. Mi ha detto che se ne vuole andare…”

Stefania Orlando cerca di rimettere in riga Tommy

In questa sorte di “lite” tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono intervenute anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. La prima è scoppiata in lacrime perché Tommaso ha risposto male anche a lei, andando a dormire nell’altra stanza. La seconda, invece, ha cercato di rimettere Tommy in riga.

Proprio così. Stefania ha tentato di far capire al buon Zorzi di aver sbagliato e di aver reagito in maniera spropositata, costringendolo a sedersi e a parlarne. Una scena surreale che però non ha portato alcuna soluzione.

Lo stesso Oppini ha poi tentato di mediare con Tommy, pur mostrandosi arrabbiato, senza tuttavia giungere al risultato voluto… “Mamma e papà che vanno a riprendere il figlio ribelle”, ha chiosato un utente su Twitter, inquadrando pienamente la situazione.

Di conseguenza, tutti sono andati a dormire visibilmente alterati. Che la notte riesca a portar loro consiglio? Riusciranno a riappacificarsi?

