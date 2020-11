In questa sorte di “lite” tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono intervenute anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. La prima è scoppiata in lacrime perché Tommaso ha risposto male anche a lei, andando a dormire nell’altra stanza. La seconda, invece, ha cercato di rimettere Tommy in riga.

Proprio così. Stefania ha tentato di far capire al buon Zorzi di aver sbagliato, di aver reagito in maniera spropositata, costringendolo a sedersi e a parlarne e dando vita a una scena surreale che però non ha portato alcuna soluzione.

Lo stesso Oppini ha poi tentato di mediare con Tommy, pur mostrandosi arrabbiato, senza tuttavia giungere al risultato voluto… “Mamma e papà che vanno a riprendere il figlio ribelle”, ha chiosato un utente su Twitter, inquadrando pienamente la situazione.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy