Nuova lite nella casa del GfVip, questa volta tra Stefania e Tommaso. Lui le da della psicopatica lei si arrabbia ma poi l'amicizia torna a trionfare.

Ancora una lite nella casa del GfVip, che ha messo a rischio la coppia più amata di questa edizione. Stefania e Tommaso hanno avuto un forte scontro nato da una banalità, e la loro amicizia ha vacillato. Ma dopo la tempesta torna sempre il sereno.

GfVip, ‘sei una cretina’: la reazione di Stefania alle parole di Tommaso

Come spesso accade nella casa del Grande Fratello i motivi che si celano dietro alle liti sono banali. Anche questa volta è stato così, ma quello che ha colpito il popolo del web, sono stati i protagonisti. La coppia senza ombra di dubbio più amata di questa edizione ovvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno avuto un altro scontro. La discussione nata per una divergenza di opinioni sulla coreografia del balletto che devono fare in puntata.

“Non sei una coreografa” dice l’influencer all’amica che risponde “Beh ma nemmeno tu”. I toni diventano più accesi quando Zorzi le da della psicopatica che manda su tutte le furie la bionda conduttrice. L’amico sostiene di averlo detto a mo di battuta non perché lo pensi realmente ma dal momento che lei lo segue ovunque “Forse tanto normale non lo sei veramente”. Parole forti che sembrano incrinare l’amicizia tra i due o almeno in molti temono che sia così. Ma proprio in virtù del profondo legame che c’è, dopo la tempesta torna il sereno.

La sfuriata tra Stefania e Tommaso #GFVIP pic.twitter.com/IQIkIzvDvu — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Stefania e Tommaso fanno pace, nel modo più semplice e naturale. Lei va a sedersi vicino a lui, che l’apostrofa con un ‘Sei una cretina‘. La Orlando lo abbraccia un momento di silenzio e poi risponde ‘Si lo so, scusami che ti ho urlato prima’. “Ma che scusami! Mi Sembri Sgarbi” dice ridendo Zorzi.

VIDEO | Tommaso e Stefania dopo la pace #gfvip pic.twitter.com/BPeH1Z2oiV — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) December 30, 2020

La coppia resta poi a vedere le prove della coreografia degli altri, e da quel momento la loro attenzione è solo sul fatto che sono stati copiati. Insomma tutto è bene quel che finisce bene.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy