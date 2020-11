Pierpaolo e Selvaggia nel cucurio del GF Vip alle prese con la conta dei fagioli, poi arriva Maria Teresa Ruta e suggerisce un metodo veloce per completare la missione

Il cucurio del GF Vip torna ad animarsi. A fine puntata, ieri sera, due concorrenti hanno dovuto trasferirsi nella zona meno amena e comoda della casa di Cinecittà. Sono stati Pupo e Antonella Elia e decretare la coppia di vipponi che avrebbero dovuto traslocare per qualche giorno. Il cantante fiorentino ha designato Selvaggi Roma, mentre la showgirl ha indicato Pierpaolo Pretelli. Nelle scorse ore, i due hanno ricevuto un compito dagli autori: contare i fagioli. Per fortuna che Maria Teresa Ruta è venuta in loro soccorso, suggerendo un metodo facile e veloce per portare a termine la missione.

GfVip, Pierpaolo deve contare i fagioli e Maria Teresa Ruta gli svela un trucco per sbrigarsi prima

Pierpaolo e Selvaggia, finiti nel cucurio dopo la diretta, hanno ricevuto un preciso ordine dal GF Vip: contare fagioli. L’impresa non sembra affatto semplice e i due concorrenti appaiono piuttosto avviliti mentre eseguono il compito affidato.

A un certo punto, però, arriva l’illuminazione che fa tornare il sorriso sul volto dell’ex velino. Maria Teresa, sempre prodiga di buona consiglia, riesce a comunicare attraverso la porta che la divide dai due concorrenti e suggerisce un trucco per fare in fretta.

Il metodo della conduttrice consiste nel contare quanti fagioli riesce a contenere un bicchiere. Poi, con i fagioli rimanenti, basta riempire nuovamente il bicchiere e moltiplicare il numero dei fagioli precedentemente contati per la quantità di bicchieri riempiti. “Tanto più o meno hanno tutti la stessa misura, puoi sbagliare di due, tre” rassicura Maria Teresa Ruta.

Ricevuta la dritta, Pierpaolo cambia finalmente espressione, torna ed a sorridere ed esclama soddisfatto: “Grande, un genio!”. Sollevata anche Selvaggia Roma: “Io ti amo!” dice mentre si appresta a mettere in atto il curioso metodo Ruta.