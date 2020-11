Il cucurio del GF Vip torna ad animarsi. A fine puntata, ieri sera, due concorrenti hanno dovuto trasferirsi nella zona meno amena e comoda della casa di Cinecittà. Sono stati Pupo e Antonella Elia e decretare la coppia di vipponi che avrebbero dovuto traslocare per qualche giorno. Il cantante fiorentino ha designato Selvaggi Roma, mentre la showgirl ha indicato Pierpaolo Pretelli. Nelle scorse ore, i due hanno ricevuto un compito dagli autori: contare i fagioli. Per fortuna che Maria Teresa Ruta è venuta in loro soccorso, suggerendo un metodo facile e veloce per portare a termine la missione.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset