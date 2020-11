GfVip, Dayane contro Elisabetta Gregoraci: ‘Gattina morta’

Durissima critica di Dayane a Elisabetta Gregoraci, ma il racconto della modella non convince i fan, che la smascherano su Twitter

Volano dardi avvelenati nella casa de GF Vip. A scoccarli è Dayane Mello, che ha preso di mira Elisabetta Gregoraci. La modella brasiliana riserva parole affatto tenere contro la showgirl calabrese durante una conversazione con Massimiliano Morra, con cui questa settimana è al televoto, insieme ad Andrea Zelletta. Dichiarazioni infuocate, quelle di Dayane, che hanno scatenato le ire dei fan di Elisabetta su Twitter. Anche perché, riferendosi a un episodio in particolare, sembra abbia raccontato qualche bugia a Morra.

LEGGI ANCHE: — La Gregoraci ‘rimprovera’ Dayane Mello nella notte. La risposta della modella è epica

GF Vip, Dayane contro Elisabetta Gregoraci

Tutto nasce dall’Ingessa Vip. La produzione del Grande Fratello, la scorsa settimana, ha invitato le donne della casa a eleggere il concorrente maschile più significativo di questa edizione per realizzare un suo calco in gesso. Dopo una breve riunione tutta al femminile, è stato indicato Tommaso Zorzi, eletto a maggioranza. Dayane aveva votato per Pierpaolo Pretelli e anche Elisabetta Gregoraci aveva fatto intuire che la sua preferenza sarebbe andata all’ex velino.

Riportando l’episodio a Morra, però, la Mello ha detto di essere stata l’unica a non aver votato per l’influencer, preferendo Pierpaolo perché “il suo è un percorso bello, pulito”.

“Tutti hanno votato Tommaso, anche Rosalinda?” chiede Massimiliano e Dayane:

“Sì, anche Elisabetta. E poi quando ha dovuto dire davanti a tutti, non ha avuto neanche il coraggio di dire ‘non ti ho votato’. Ha fatto finta che era unanime, capisci? Ha fatto finta, la gattina morta che non ha detto un ca**o!”

La versione di Dayane, però, non convince gli utenti di Twitter, che l’hanno prontamente smentita recuperando i video relativi ai due episodi raccontati a Morra. E in effetti, le due clip pubblicate sui social mostrano tutt’altra storia.

Intanto, alla riunione tra donne, Elisabetta Gregoraci aveva chiaramente detto che sarebbe stata propensa a votare Pierpaolo, a differenza di quanto sostenuto da Dayane. Ma poi è proprio lei che, durante l’annuncio del Vip che sarebbe stato ingessato, spiega a Pretelli che il voto non è stato unanime, ma Tommaso ha raccolto più preferenze.

Con i sottotitoli facilito anche il lavoro per tutti quelli che fanno ancora finta di non sentire quello che sta dicendo Dayane.

Sta inventando di sana pianta parole che Elisabetta non ha mai detto + la offende continuamente.

Falsa e bugiarda. CONDIVIDETE#GFVIP @GrandeFratello pic.twitter.com/7htB4ms9d2 — 𝓕𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂 🦹🏼‍♀️ c’ho riflettuto (@___coldplayer) November 15, 2020

Che Dayane non abbia particolare simpatia per Ely è ormai chiaro. Poco prima, parlando con Rosalinda, la modella si era scagliata contro la Gregoraci insinuando che deve il suo successo solo al matrimonio con Flavio Briatore. Insomma, si prevedono scintille nella prossima puntata del GF Vip.