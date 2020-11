Tutto nasce dall’Ingessa Vip. La produzione del Grande Fratello, la scorsa settimana, ha invitato le donne della casa a eleggere il concorrente maschile più significativo di questa edizione per realizzare un suo calco in gesso. Dopo una breve riunione tutta al femminile, è stato indicato Tommaso Zorzi, eletto a maggioranza. Dayane aveva votato per Pierpaolo Pretelli e anche Elisabetta Gregoraci aveva fatto intuire che la sua preferenza sarebbe andata all’ex velino.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy