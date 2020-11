‘Preso in giro’, Stefano Bettarini sbotta sui social dopo la squalifica: cosa ha scritto

Dopo la squalifica dal GF Vip, Stefano Bettarini è sbottato sui social network, giustificando le sue parole e attaccando la produzione con un lungo messaggio. Ecco cosa ha scritto.

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini è intervenuto a gamba tesa su Instagram, dove ha lasciato un messaggio velenoso nei confronti della produzione. Una dura invettiva nella quale l’ex calciatore si lamenta di come è stato trattato, non nascondendo un certo astio. Ma cosa avrà mai scritto sui social?

Stefano Bettarini dopo la squalifica: “Non ho bestemmiato”

Partiamo dal principio. Dopo la squalifica dal reality show Mediaset (avvenuta per aver pronunciato una bestemmia in diretta tv), Stefano Bettarini ha voluto dire la sua sui social, sfogandosi profondamente.

“Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani – ha esordito l’ex marito di Simona Ventura su Instagram – Espulso per una ‘parolaccia’. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai”.

Poi, la giustifica: “’Madoska’ l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione”.

Bettarini contro il GF Vip: “Mi sento preso in giro”

E quindi l’affondo contro la produzione: “Trovo perció sproporzionata la ‘sanzione’ e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…Dello share”.

Un attacco vero e proprio il suo, anche se in puntata, nel momento in cui Signorini gli ha comunicato di dover lasciare la casa, aveva addirittura affermato che la sua espulsione fosse giusta… Sarà che dopo la squalifica Stefano Bettarini ci ha ripensato? Oppure ha semplicemente fatto mente locale?

