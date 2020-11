Stefano Bettarini: lo sfogo sui social dopo la squalifica

Di Stefano Bettarini ha parlato Antonella Mosetti, sua ex fidanzata, che a Mattino 5 non gliele ha mandate certo a dire: “Anche nel primo GF Vip, Stefano Bettarini era abbastanza famoso per avere la lingua biforcuta e inventare storie inesistenti. Parlò di me in modo brutto. E un uomo non parla mai di un’ex così… Addirittura Simona Ventura lo portò in tribunale. Stefano ha un po’ questa doppia faccia. Mi chiese poi scusa pubblicamente, ma la mia famiglia non fu felice di sentire certe cose mie private… fece delle affermazioni davvero squallide”.

foto: Kikapress