Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5: il GF Vip non va più in onda anche il venerdì ma solo il lunedì. Altre novità interesseranno il programma di Alfonso Signorini

Non ci sarà il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip questa settimana. Il reality show di Canale 5 andrà in onda solo di lunedì, quindi la prossima puntata sarà trasmessa il 30 novembre. Stasera, sulla rete ammiraglia di Mediaset, prende infatti il via la nuova stagione de Il silenzio dell’acqua, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma Alfonso Signorini e i suoi vipponi potrebbero tornare nuovamente a fare compagnia al pubblico due volte a settimana, a dicembre.

GF Vip, quando va in onda

La prima notizia, che ha mandato in crisi i concorrenti, è che il GF Vip sarà prolungato fino al mese di febbraio. L’annuncio in diretta, nella scorsa puntata, ha scioccato i reclusi di Cinecittà, provocando veri e propri crolli emotivi. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, ha deciso di uscire per trascorrere il Natale con suo figlio Nathan Falco, mentre Francesco Oppini è decisamente combattuto.

L’altra novità riguarda la programmazione della show: stop da questa settimana all’appuntamento del venerdì sera. Su Canale 5, infatti, proprio da stasera parte la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, fortunata fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Il GF Vip andrà dunque in onda solo di lunedì e la prossima puntata è prevista per il 30 novembre. In quella occasione, entrerà ufficialmente nella casa più spiata d’Italia una vecchia conoscenza del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio.

Ma secondo indiscrezioni, il programma di Alfonso Signorini potrebbe ben presto tornare alla consueta programmazione bisettimanale da metà dicembre. Il reality show potrebbe andare in onda anche il sabato, a partire dal 12 dicembre, oltre che il lunedì, occupando lo spazio che al momento è di Tu Si Que Vales, prossimo alla conclusione.

Intanto, un nuovo gruppo di concorrenti, oltre a Malgioglio, è già pronto a varcare l’iconica porta rossa: gli equilibri nella casa sono destinati a vacillare ancora una volta.