I concorrenti del GF Vip ancora non sanno che questa sera la consueta puntata del venerdì non andrà in onda. Nessuno li ha avvisati, pare, e i vipponi in nomination hanno persino iniziato a preparare i bagagli in vista di una possibile eliminazione. “Che sadici” ha commentato qualcuno su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy