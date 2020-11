Volevano prenderla in giro ma l'hanno fatta piangere: lo scherzo a Selvaggia Roma provoca un crollo emotivo e mostra un lato inaspettato della concorrente

Anche Selvaggia Roma vittima di uno scherzo al GF Vip. Dayane, con la complicità di Giulia e Rosalinda, ha fatto credere alla coinquilina di non essere amata nella casa. Lei ha avuto un crollo emotivo, scoppiando a piangere. E mentre gli altri la consolavano, rivelando la cattivissima burla, è uscito fuori un lato dolce e sensibile che finora non aveva mostrato.

GF Vio, il cattivissimo scherzo a Selvaggia Roma

Mentre in casa si consumava la festa di compleanno di Rosalinda, Dayane mette in atto un diabolico piano. Con la complicità di Rosalinda e Giulia, decide di fare uno scherzo a Selvaggia Roma. Da quando è entrata, l’ex protagonista di Temptation Island, ha avuto diverse discussioni nella casa: con Elisabetta Gregoraci, con Andrea Zelletta, con Enock e con lo stesso Pierpaolo Pretelli.

È stato facile, quindi, farle credere che tra i vipponi serpeggiasse una antipatia nei suoi confronti e che tutti parlassero male di lei. Persino Stefania Orlando, che le era stata vicina in un momento di sconforto. Una notizia che l’ha sconvolta, mandandola in crisi e provocandole un pianto a dirotto. Di fronte a quelle lacrime inaspettate, le ideatrici della burla non hanno potuto che rivelarle la verità. Tutti, poi, sono andata a consolarla, mostrandole gesti di affetto.

Dopo aver capito di essere caduta in un innocente tranello, Selvaggia Roma ha spiegato i motivi che l’hanno portata a reagire così a quello scherzo. “Una botta così… già penso che nella vita non sono accettata, poi mi dite queste cose…” ha detto, mentre mostrava tutte le sue fragilità. Rosalinda le ha spiegato che proprio perché le hanno fatto lo scherzo vuol dire che si è ben integrata nel gruppo.

Ma a risollevarle il morale, ci hanno immediatamente pensato Giulia e Tommaso: “Amore non devi piangere per questo. C’è da piangere per come ti hanno attaccato le extension” le hanno detto. E tutto si è risolto in una gran, bella e liberatoria risata!