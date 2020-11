Selvaggia Roma ha abbandonato l’ascia di guerra e sta iniziando ad aprire il suo cuore. Nelle scorse ore si è confidata con Maria Teresa Ruta, raccontandole un periodo della sua infanzia, quando con la madre era in Tunisia e non riuscivano più a tornare in Italia. All’epoca, la concorrente aveva appena 4 anni.

“Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia” è stato lo straziante racconto.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy