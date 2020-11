Dayane Mello fa discutere per alcune frasi contro Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: "Quando li vedo insieme, mi viene il vomito"

Stanno suscitando polemiche e indignazione le dichiarazioni di Dayane Mello sul rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ritrovandosi a parlare con Rosalinda Cannavò in piscina, la modella si è lasciata andare a giudizi sprezzanti, soprattutto nei confronti del figlio di Alba Parietti. In particolare, Dayane crede che Oppini sia una persona falsa e che il suo rapporto con l’influencer non sia sincero.

GF Vip, Dayane Mello e quelle parole su Oppini e Zorzi

Dayane e Rosalinda sono in piscina e, avvolte nelle loro calde copertine, stanno chiacchierando. A un certo punto, il discorso cade su Francesco, che si ritrova con loro e la contessa De Blanck in nomination questa settimana.

L’attrice siciliana ritiene che il commentatore sportivo sia cambiato rispetto alle prime settimane del GF Vip. “È il cambiamento che stupisce…” commenta con la sua amica. Secondo le due ragazze, Oppini avrebbe capito che Tommaso è un personaggio forte e molto amato dal pubblico e per questo si è avvicinato a lui: “Francesco è diventato l’ombra di Tommaso, uno dipende le cose dell’altro”.

“Lui era un uomo quando è arrivato qui, figo da vedere con belle parole. Poi ha iniziato a spu***armi, a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere” ha osservato la modella brasiliana.

Ma Dayane Mello aggiunge anche un’espressione forte nei confronti di Oppini e Zorzi, che non è passata inosservata sui social:

“Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una “leccazione” di cu** che guarda… mi viene il vomito. Sedermi a tavola e vedere loro due insieme, mi viene il vomito. Non c’entrano niente”

Il discorso è proseguito per un bel po’ ed è continuato anche mentre le due rientravano in casa. In particolare, Dayane ritiene che l’amicizia tra i due ragazzi sia finta, non come quella che lei ha con Rosalinda:

“Poi vogliono paragonare la nostra amicizia con la loro, dai ti prego. Chi è stato dietro a Tommaso è Francesco, mica è nata un’amicizia così. È stato lì a rompere tutto il giorno, con i suoi attacchi di ansia

Insomma, le parole di Dayane Mello sono destinate a scuotere nuovamente gli equilibri nella casa e se mostrate in diretta stasera potrebbero scatenare nuove, furiose reazioni da parte di Zorzi e Oppini.