‘Solo per finta’, Alba Parietti commenta il flirt tra Oppini e Dayane Mello

Al Grande Fratello VIP sta facendo molto scalpore il flirt tra Francesco Oppini (figlio di Franco Oppini e Alba Parietti) e Dayane Mello. In molti hanno commentato la vicinanza sempre più forte tra i due, tanto che c’è chi addirittura fa il tifo per loro. A dire la sua, però, arriva anche Alba Parietti, che su Instagram ha deciso di spendere due parole su questo flirt del figlio con la modella brasiliana… Come avrà mai commentato?

GF Vip: Dayane e Francesco sempre più vicini

Andiamo con ordine. Al Grande Fratello Vip, Francesco e Dayane sono una coppia fissa e che ci sia attrazione tra i due è innegabile. Al punto che tanti fan sognano che finiscano per mettersi insieme. Altri, invece, la vedono soltanto come una strategia della Mello per essere al centro dell’attenzione.

Alba Parietti commenta il flirt di Francesco Oppini e Dayane Mello

Francesco Oppini è felicemente fidanzato dal 2018 con Cristina Tomasini, per cui la sua intesa con Dayane Mello appare quanto meno sospetta; specie ad Alba Parietti che con la fidanzata del figlio ha sempre avuto un ottimo rapporto, tanto da averla definita la “nuora perfetta”.

Ebbene, su Instagram la Parietti è entrata a gamba tesa sulla questione, postando una foto della Tomasini: “Oggi Francesco Oppini ha detto nel day time, che Cristina Tomasini è la ragazza più bella che lui abbia mai visto. Lo penso anche io di lei. Una delle persone più belle che abbia mai visto in tutti i sensi. Ed è per questo che che Francesco la ama così tanto… e lo dice con orgoglio”.

Una spiccata dichiarazione d’amore, che continua sulla stessa linea: “Come non capirlo . Lei è la sua vita reale il suo sole… il suo sostegno la vita vera come lo sono i suoi amici di una vita. Sono come fratelli … poi… Tutto il resto è.. Il gioco non è la vita «ordinaria» o «vera». È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di «fare solo per finta», di «fare solo per scherzo»”.

Tra i commenti a questo post, ne è apparso uno molto interessante, che recita: “le parole della madre di Oppini, per chi riesce a comprenderli, non sono da sottovalutare. Qua si fa in fretta ad associare strategie a Dayane ma dopo gli avvenimenti di sta notte e questo post, io starei più attenta ad altri concorrenti”.

Insomma, Alba Parietti ha svelato che tra Francesco Oppini e Dayane Mello è tutto finto? O cosa avrà voluto mai dire con quelle sue parole? Voi cosa ne pensate?

Foto: Kikapress