Alba Parietti commenta il flirt tra Francesco e Dayane

Ebbene, su Instagram la Parietti è entrata a gamba tesa nella questione, postando una foto della Tomasini: “Oggi Francesco Oppini ha detto nel day time, che Cristina Tomasini è la ragazza più bella che lui abbia mai visto. Lo penso anche io di lei. Una delle persone più belle che abbia mai visto in tutti i sensi. Ed è per questo che che Francesco la ama così tanto… e lo dice con orgoglio”.

Una spiccata dichiarazione d’amore, che continua sulla stessa linea: “Come non capirlo . Lei è la sua vita reale il suo sole… il suo sostegno la vita vera come lo sono i suoi amici di una vita. Sono come fratelli … poi… Tutto il resto è.. Il gioco non è la vita «ordinaria» o «vera». È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di «fare solo per finta», di «fare solo per scherzo»”.

foto: Kikapress