GF Vip, Francesco Oppini lo farà solo per Tommaso Zorzi: il gesto che vedremo in puntata

Tommaso Zorzi ha fatto un inaspettato regalo a Francesco Oppini che, dopo averlo scoperto, pare proprio che compirà un bel gesto per lui in puntata.

Mentre siamo tutti in trepidante attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, sui social network Francesco Oppini ha reso tutti felici grazie ad un post che fa riferimento a Tommaso Zorzi e ad un bellissimo gesto che il figlio di Alba Parietti potrebbe fare nei suoi confronti. Ma di cosa si tratterà mai?

Il regalo inaspettato di Tommy ad Oppini

Andiamo con ordine. In molti ricordano una particolare camicia di Tommaso Zorzi, nera con una serie di cuori infranti ma, a quanto pare, l’influencer ha deciso di regalarla a Francesco Oppini. Lo ha svelato lui parlando in giardino con Stefania, Rosalinda e Zelletta: “Quella camicia gliel’ho infilata in valigia a Francesco. Ora lui ha due camicie mie e le mie scarpe…”

“Perché non dargli anche un rene?”, ha ribattuto Rosalinda.

“Ma lui gli ha dato il suo cuore!”, ha risposto invece Stefania Orlando.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che in molti si sono chiesti cosa può aver pensato Oppini quando, aprendo la valigia, ha ritrovato la camicia a cuori di Tommaso…

Il gesto di Francesco Oppini per Tommaso in puntata

Non è tutto però. Perché Francesco Oppini la camicia di Tommaso Zorzi l’ha trovata e l’ha addirittura postata sui social network, facendola comparire in una Instagram Stories che ha fatto sciogliere tantissimi fan, che non hanno mancato di far sentire il proprio apprezzamento. In sottofondo, per rendere tutto ancora più struggente, il figlio di Alba Parietti ha messo ‘Amici per sempre‘ dei Pooh.

“Francesco pubblica una storia con la camicia a cuori di Tommaso Tommaso è dalle 22 che dorme al posto di Francesco, abbracciando il suo cuscino. R I C O V E R A T E M I”, ha subito scritto una persona. E ancora: “Ma si può piangere per una camicia a cuori e un telecronista sportivo fissato con le macchine?”

Qualcuno ha inoltre pensato che, con ogni probabilità, Francesco indosserà quella camicia in studio nella prossima puntata, venerdì 11 novembre, apposta per Tommaso Zorzi.

“Se Tommaso domani in studio dovesse vedere Francesco con la camicia che gli ha regalato penso che dopo essersi ripreso dallo svenimento andrà dritto verso la porta rossa senza pensarci”, ha chiosato su Twitter una telespettatrice. Quale sarà la verità? Succederà davvero?



Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset