Francesco Oppini: il gesto per Tommaso Zorzi nella prossima puntata del GF Vip

Francesco Oppini, intanto, ha confessato il motivo che lo ha spinto ad abbandonare subito la casa, senza attendere qualche giorno in più.

Ospite di CasaChi, ha così spiegato la sa situazione: “Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza. Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy