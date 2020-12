‘Diventi obeso’, Dayane Mello e il commento sul fisico di Mario Ermito

Al GF Vip Dayane Mello fa discutere per i suoi commenti sul fisico di Mario Ermito, al quale ha detto senza mezzi termini: "Diventi obeso".

Al GF Vip Dayane Mello ha fatto un commento non proprio carino sul fisico di Mario Ermito, al quale è arrivata a dar quasi dell’obeso. Ma perché mai la modella ha voluto fare un commento del genere sull’attore? E, soprattutto, rischia qualcosa?

Dayane Mello dà dell’obeso a Mario Ermito: il commento della modella

Partiamo dall’inizio. Mario Ermito, nonostante il suo fascino, ha messo su una leggera pancetta, che si è vista tutta quando si è presentato in costume davanti agli altri coinquilini e, appunto, a Dayane Mello.

Ebbene, la modella brasiliana, mostrando una certa mancanza di tatto, ha subito esordito con un poco felice: “Mario, sai che con 5 chili in più diventi obeso? Sei ad un passo dall’obesità!”

Inutile dire che non è la prima volta che Dayane fa commenti di questo tipo, come quando qualche tempo fa ha fatto un’imitazione di una persona grassa davanti a Rosalinda, con tanto di voce alterata e scimmiottandone i movimenti.

La risposta di Mario: “Stai attenta alle parole che usi”

Stavolta, però, Mario Ermito non è certo rimasto zitto e, anzi, ha ribattuto alla frecciata di Dayane con un intervento misurato. “Stai attenta alle parole che usi perché la gente ci soffre”, ha infatti risposto il bell’attore, zittendo di fatto la Mello.

Già l’altra volta, i telespettatori si erano infuriati con Dayane per i suoi commenti e, anche in questa occasione, non manca certo chi chiede che siano presi provvedimenti nei suoi confronti.

