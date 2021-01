GF Vip, Dayane Mello: ‘panciona, vergognare’. Altra polemica per una frase detta dalla concorrente stanotte

Al GF Vip, Dayane Mello si lascia sfuggire una discutibile affermazione sulle persone che hanno la ‘panciona’: infuria la polemica sul web.

Le polemiche al GF Vip non mancano praticamente mai, specie quando Dayane Mello fa commenti decisamente poco appropriati sul fisico dei suoi coinquilini: stavolta è arrivata a parlare delle persone che hanno la ‘panciona’ e che per questo si dovrebbero vergognare. Ma cosa avrà detto di preciso la modella brasiliana?

Dayane Mello: “quelli con la panciona si dovrebbero vergognare”

Andiamo con ordine. Dayane stava parlando con altri coinquilini, come Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga. È stato quest’ultimo, in particolare, a fare un commento sul proprio fisico, lasciandosi scappare di non essere propriamente soddisfatto e di vergognarsene.

È stato a quel punto che Dayane Mello ha tirato fuori la risposta che ha fatto tanto discutere, dicendo: “Se tu con il tuo fisico ti devi vergognare, pensa a quelli che hanno la panciona. Che cosa devono fare?”

Partiamo con il dire che non è la prima volta che Dayane fa commenti di questo tipo, come quando qualche tempo fa ha fatto un’imitazione di una persona grassa davanti a Rosalinda, con tanto di voce alterata e scimmiottandone i movimenti. Ma stavolta il pubblico ha deciso di ribellarsi.

Il web esplode contro Dayane

Un’utente ha twittato: “anni e anni a cercare di accettare il mio corpo arriva Daiani Mellu do Brasil che mi dice che devo vergognarmi”. E un altro fa eco: “Da ‘malata di mente’ e ‘panciona’ come dice la ‘signora’ Dayane Mellu io dico che se devo guardare il GF Vip per sentirmi giudicata da persone che fondamentalmente non sanno un ca..o di questi problemi è meglio non farlo più questo programma”.

E un altro commento sembra esplodere con: “Quelli con la panciona campano lo stesso anche senza l’approvazione di Dayane Mello”.

Qualcun altro, invece, ha già rilanciato l’hashtag #fuoridayane. Cosa succederà adesso? Questo ennesimo episodio di body shaming da parte della concorrente rimarrà impunito? O saranno presi provvedimenti?

anni e anni a cercare di accettare il mio corpo arriva daiani mellu do brasil che mi dice che devo vergognarmi #tzvip pic.twitter.com/vZp0HCeZzb — sophia ⋆ 55% (@lvpinsbb) January 24, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.