GF Vip, Contessa De Blanck furiosa con Stefania Orlando per la nomination: ‘Non finisce qui’

Al GF Vip la Contessa de Blanck scatena la sua ira su Stefania Orlando, rea di averla nominata. La nobildonna è andata su tutte le furie.

Al GF Vip Patrizia de Blanck va su tutte le furie dopo essere stata nominata, prendendosela in malo modo con Stefania Orlando. Una reazione forse spropositata, quella della nobildonna, ma che di certo infiamma ancora di più il clima all’interno del reality. Ma cosa avrà mai detto la Contessa?

La de Blanck va in nomination ma attende prima di sbottare

Andiamo con ordine. Lunedì scorso, per la prima volta dall’inizio del GF Vip 5 la Contessa de Blanck è finita in nomination: a nominarla, oltre a Giulia Salemi, è stata proprio Stefania Orlando. Quest’ultima lo ha confessato alla nobildonna, che in un primo momento sembra averla presa abbastanza bene, al punto di non averle dato

Fin qui tutto sembrava essere andato per il meglio, ma la Contessa sembra aver covato rancore per ventiquattr’ore, tanto che, parlando con altri coinquilini, ha ammesso di non aver certo apprezzato il gesto della Orlando.

La contessa de Blanck sbotta contro Stefania Orlando

“Stefania non mi è piaciuta – è sbottata la De Blanck – Alla puntata precedente mi ha detto: ‘Non mi nominare ti prego che c’è mio marito’. Stavolta gliel’ho detto: ‘non ti nomino’. E mi nomina lei! Non è una cosa da ridere. Io le levo l’amicizia. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo, avevo intenzione di continuare a frequentarla. Con voi ci scambieremo il numero di telefono”.

Poi si è completamente scatenata, promettendo vendetta: “Mi nomina e poi bussa alla porta e con aria contrita mi dice che mi ha nominata. Ma che ca..o, ma vai a fare in c..o. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, quando esco da qua tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination”.

Insomma, tra la Contessa de Blanck e Stefania Orlando la situazione si fa tesa… cosa accadrà nei prossimi giorni?

