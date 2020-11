GF Vip, Oppini rischia al televoto con De Blanck? Cosa hanno notato i fan

Patrizia De Blanck e Francesco Oppini sono in sfida la televoto: uno di loro potrebbe lasciare la casa del GF Vip. Un sondaggio su Twitter mette in dubbio il risultato

Niente è scontato al GF Vip, neanche il risultato delle nomination. Anche il televoto di questa settimana, che vede in sfida Francesco Oppini e Patrizia De Blanck, potrebbe riservare sorprese. La contessa, infatti, in un sondaggio su Twitter sta raccogliendo molte preferenze, più di quanto gli stesi utenti immaginassero. L’esito del giudizio del pubblico, quindi, potrebbe anche ribaltare la convinzione che ad uscire per sempre dalla casa più spiata d’Italia sarà proprio lei.

GF Vip: testa a testa tra Oppini e De Blanck al televoto?

La contessa De Blanck non ha preso bene la sua nomination contro Francesco Oppini. La nobildonna, dopo la puntata, si è ferocemente scagliata contro Giulia Salemi e Rosalinda che l’hanno nominata.

Molti utenti di Twitter, alla notizia che la nobildonna fosse al televoto, hanno invece esultato, ritenendo il suo comportamento nella casa poco rispettoso nei confronti degli altri inquilini. Domenica scorsa ha avuto una sfuriata contro Tommaso Zorzi, nelle scorse settimane aveva fatto piangere Rosalinda e in più avrebbe anche violato il regolamento.

Ma mentre gran parte dei telespettatori inneggiava all’eliminazione di Patrizia, è spuntato un sondaggio che la dava quasi testa a testa con Oppini. Un risultato che ha provocato sconcerto sul web, dove la De Blanck non gode di grande simpatia, sebbene anche Oppini non sia particolarmente amato, a causa della mancata squalifica dopo le frasi sessiste contro Dayane Mello e Flavia Vento.

Due concorrenti piuttosto criticati, dunque, sono sottoposti al giudizio del pubblico. Francesco, in passato, ha già superato lo scoglio del televoto, quando a uscire fu Paolo Brosio. Per Patrizia, invece, è la prima volta in due mesi di programma che si misura con il gradimento del pubblico.

Riuscirà la nobildonna a spuntarla contro il figlio di Alba Parietti o sarà proprio lei a dover uscire definitivamente dal gioco?