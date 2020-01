Gf Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: ‘La maestrina falla con Magalli’

E' scontro nella casa del GF Vip tra Rita Rusic e Adriana Volpe. La conduttrice ammette di averla nominata e Rita non la prende bene

Volano stracci (e parolacce) tra Rita Rusic e Adriana Volpe al GF Vip. Dopo la diretta di lunedì sera, i concorrenti stavano commentando le nomination, che hanno mandato al televoto Andrea Montovoli, Patrick e la stessa ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Quando la conduttrice ha ammesso di aver votato per Rita, quest’ultima ha avuto una reazione piuttosto stizzita, che ha sorpreso anche il pubblico.

GF Vip, tensione tra Rita Rusic e Adriana Volpe

Finita al televoto, Rita Rusic stava commentando le nomination con Michele Cucuzza e nel discorso tra i due, si è inserita a un certo punto Adriana Volpe.

La conduttrice ha rivelato di averla nominata: “Io ho votato te, ma non è che io adesso mi fisso su di te. Nel senso che, se tu passi la nomination, domani possiamo nominare sia uomini che donne, perché non eri nella mia attenzione…”.

Mentre Adriana parlava, Rita le dava le spalle, guardando Cucuzza. Così la Volpe, infastidita, le ha chiesto di essere guardata in faccia, visto che le sue parole erano rivolte a lei. “Se mi guardi mentre ti parlo non faresti male…” ha esclamato.

Rita furente contro Adriana

Ed è in questo momento che Rita Rusic è esplosa contro Adriana Volpe: “Io non sono obbligata a guardarti, non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi. Non sei la maestra. Questa cosa della maestrina a me non piace”.

La Volpe ha cercato di replicare, ma non ne ha avuto il tempo: “Finché si scherza, io scherzo con tutti. Ma se tu mi devi fare la maestra, no. Falla con Magalli e non con me a rompere i cog***ni” ha continuato Rita.

Una reazione scomposta, osservano tanti telespettatori, che su Twitter hanno commentato l’accaduto. “Trovo che Rita sia stata piuttosto maleducata con Adriana, lei le stava tranquillamente spiegando il suo punto di vista” osserva ad esempio un utente.