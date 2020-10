Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime dopo la diretta del GF Vip: le rivelazioni su Elisabetta lo hanno destabilizzato e sconfortato?

Puntata del GF Vip davvero pesante quella di ieri per Pierapaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia è evidentemente molto legato a Elisabetta Gregoraci, che però potrebbe avere qualcuno che l’aspetta fuori dalla casa. Troppi indizi e sospetti lasciano pensare che nella vita reale, lontano dalle telecamere, esista un uomo che abbia già conquistato il cuore della showgirl calabrese. Che tra l’altro, continua a definire il suo rapporto con Pierpaolo come un’amicizia speciale. Nella notte, il gieffino non ce l’ha fatto ed è scoppiato a piangere: troppe ambiguità da parte di lei?

GF Vip, Pierpaolo Pretelli piange per Elisabetta?

In puntata, Alfonso Signorini ha voluto chiarire alcune cose con Elisabetta Gregoraci. Nella casa del GF Vip, lei dice di essere entrata da single e fin da subito si è avvicinata tantissimo a Pierpaolo Pretelli. Tra i due c’è complicità, ma Ely sembra frenata o forse solo non interessata a far evolvere la conoscenza in qualcosa di sentimentale.

Ieri però è successo qualcosa di inaspettato, che però molti telespettatori già sospettavano. La Gregoraci invia messaggi in codice a qualcuno che la segue da casa: avete presente quei colpetti che si dà sul petto ogni volta che parla di Pretelli? Insomma, messa alle strette, anche se non ha confessato, Elisabetta Gregoraci ha fatto capire di pensare a qualcuno, che fuori l’aspetta. La stessa persona che le ha inviato gli aerei, con altri messaggi in codice.

Durante la diretta del GF Vip, Pierpaolo Pretelli non ha preso bene le rivelazioni della coinquilina e ha provato a chiedere spiegazioni. Evidentemente non le ha ottenute e ne è ha nata una discussione. In fondo, lui vuole solo sapere se lei è già impegnata, altrimenti che senso ha il suo sfrenato corteggiamento? Sta di fatto, che il giovane è scoppiato in una mare di lacrime, consolato da Oppini ed Enock.

Molti telespettatori ritengono che Elisabetta dovrebbe essere più chiara con Pierpaolo, parlandogli con sincerità. E dopo il pianto inconsolabile, il pubblico si è schierato dalla parte di Pretelli. Intanto la Gregoraci è finita in nomination ed è al televoto con Dayane e Maria Teresa: rischia di uscire?