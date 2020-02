GF Vip, Patrick squalificato per la spinta ad Antonella Elia?

In attesa della puntata del GF Vip di lunedì 17 febbraio, occhi puntati su Patrick e Antonella dopo la presunta spinta di lui: che succederà?

È bufera contro Antonella Elia su Twitter dopo che la showgirl ha accusato Patrick di averla spinta durante una discussione avvenuta nella casa del GF Vip. In realtà, la showgirl ha ingigantito quanto avvenuto con l’ex gieffino e ha raccontato una versione dei fatti alquanto distorta, tanto che Serena Enardu ha chiesto l’eliminazione di Patrick. Ma sui social il pubblico si è mobilitato in sua difesa.

GF Vip, Patrick ha davvero spinto Antonella?

Tutto è successo in cucina, dove Patrick e Antonella, prima della presunta spinta, stavano discutendo di faccende domestiche. Lui sosteneva che sarebbe meglio se ognuno lavasse ciò che usa per prepararsi da mangiare, lei replicava di aver sempre lavato piatti e stoviglie di tutti.

Mentre la showgirl e Antonio Zequila erano davanti al lavandino, Patrick si è intrufolato per lavare la tazzina del caffè che aveva appena bevuto. Antonella lo ha accusato di voler sempre fare lo spiritoso anche quando non ce n’è bisogno.

Ed è a questo punto che sarebbe avvenuta la spinta incriminata da parte di Patrick contro Antonella, anche se dal video pubblicato sul sito ufficiale del GF Vip, non vi è traccia di un gesto così grave. Le immagini, infatti mostrano che lui si fa semplicemente spazio per allontanarsi, mentre la Elia sbotta: “Non mi spingere, mi hai spostato di un metro”. Patrick l’accusa di recitare e perde la pazienza: “Ma vai a ca**re!”.

Il racconto di Antonella e la reazione del web

Dopo la lite, Antonella è corsa in camera da letto a confidarsi con Serena e Paola, che hanno spalleggiato il suo racconto. Le tre hanno iniziato a insultare Patrick e la fidanzata di Pago ha persino chiesto che il loro coinquilino sia eliminato.

Io voglio capire se è uno scherzo perché non è possibile siano serie a sostenere una cosa GRAVE del genere. #GFVIP pic.twitter.com/S9zsHqpHaA — 𝕸𝖎𝖘𝖘 𝓐𝔫𝔤𝔦𝔢 🍪 | 𝔖𝔬𝔠𝔬𝔭𝔞𝔠𝔞𝔱𝔦𝔠𝔬 (@angiejoechange) February 15, 2020

Ma dopo la pubblicazione del video sul sito ufficiale del GF Vip, il pubblico che non aveva seguito la diretta ha constatato che la spinta di Patrick ad Antonella non c’è mai stata. Si è dunque levato un coro unanime per chiedere provvedimenti contro la showgirl per aver distorto completamente la verità, accusando ingiustamente un altro concorrente.

In molti sottolineano la falsità di Antonella che da quando è entrata nella casa ha praticamente litigato con tutti, offendendo pesantemente i suoi nemici di turno.

Lo stesso Patrick in realtà è vittima di insulti quasi ogni giorno. Non usano parole tenere nei suoi confronti Antonio Zequila ed Aristide, ad esempio. Ma anche Antonella e Serena nelle ultime ore hanno espresso cattiverie nei suoi confronti: da ciccione disgustoso a ippopotamo e tricheco.

In vista della puntata di lunedì 17 febbraio, Alfonso Signorini prenderà provvedimenti su quanto avvenuto?