Antonella Elia accusa Ptrick di averla spinta

Negli ultimi giorni, Antonella Elia non perde occasione di insultare Patrick per il suo aspetto fisico. Anche Andrea Montovoli ha sentito le offese rivolte alle spalle dell’ex gieffino, mentre si trovava in sauna con la Elia e Serena Enardu. Antonella osserva: “L’ippopotamo è in piscina”. La sarda replica: “Il tricheco!”. La conversazione è stata riportata da Montovoli a Patrick, che però ha reagito con la sua solita ironia: “Beh, è vero!” dice al suo amico. Andrea invece non si trattiene e le manda a quel paese.

Foto: Alessandra Corbi ufficio Stampa Mediaset