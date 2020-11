GF Vip, Paolo Brosio vede le effusioni tra Dayane Mello e Adua del Vesco: i video dello scherzo hot organizzato da Tommaso

Paolo Brosio vittima di uno scherzo piccante nella casa del GF Vip: Adua e Dayane fingono effussioni molto passionali e lui reagisce così

Serata di scherzi nella casa del GF Vip per Paolo Brosio, re dello spoiler e vittima di una piccante burla organizzata dai suoi coinquilini. Adua Del Vesco e Dayane Mello fingono un momento di passione sfrenata nella lavatrice e il giornalista stenta a credere a ciò che vede e sente. Ne nasce pure una discussione tra i concorrenti – tutti complici dello scherzo – che manda in tilt il povero Paolo. Che alla fine, esplode in una sana risata tra gli applausi e gli abbracci dei suoi compagni d’avventura.

GF Vip, lo scherzo piccante a Paolo Brosio

È tarda sera quando, Dayane e Adua si rifugiano nella lavatrice. Chiudono la tenda che copre l’oblo, ma non completamente. Le due donne si mettono nel letto e iniziano a fingere di scambiarsi tenere effusioni. Tutti gli altri dalla cucina si accorgono di quel momento di intimità e vorrebbero avvisarle che da fuori si vede tutto, proprio perché la tenda non è chiusa bene.

SCHERZO A PAOLO BROSIO PARTE 2#gfvip pic.twitter.com/vTEGJ10ECh — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 3, 2020

Paolo Brosio è sconvolto e non crede a ciò che sta avvenendo, tra lo sconcerto (finto) di tutti gli altri: davvero le sue coinquiline stanno facendo l’amore in maniera così disinibita?

Le due presunte amanti vengono avvisate di proteggere meglio la loro privacy, ma la situazione peggiora. È vero che finalmente chiudono completamente la tenda, ma ora sembrano essere in preda a una irrefrenabile passione.

Si sentono rumori e gemiti, che mettono in agitazione il povero Paolo. “Che caldo, vado a mettere la testa nel congelatore” esclama a un certo punto il giornalista visibilmente imbarazzato.

SCHERZO A PAOLO BROSIO PARTE 4#gfvip pic.twitter.com/NDuX3xR6mk — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 3, 2020

Sia Tommaso che Stefania fanno finta di intervenire e provano a spiegare ad Adua e Dayane che dalla cucina si sente tutto. Le due ragazze allora sbottano. “Devi sempre metterti in mezzo ai fatti degli altri” urla l’attrice siciliana alla Orlando. Si indigna anche la modella brasiliana: “Sei sempre il solito prezzemolo, basta” afferma, prendendosela anche con Zorzi.

SCHERZO A PAOLO BROSIO PARTE 6#gfvip pic.twitter.com/ILVe4bqXYr — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 4, 2020

Ormai in casa è il caos. La contessa De Blanck offre persino la sua suite per garantire un po’ di privacy alle due amanti. Brosio, che inizia a sospettare di essere vittima di una burla dei suoi compagni, dice la sua: “Avete criticato me per la preghiera ad alta voce e voi trom*ate così. Non ci ho capito niente allora”.

La situazione gli sembra surreale: “Dai, ditemi che è uno scherzo” chiede agli altri Vip. Alla fine tutti ammettono che niente era vero e che era tutta una sceneggiata per prenderlo un po’ in giro. Lui tira un sospiro di sollievo e viene travolto dall’affetto dei suoi compagni.