Domenica tesa al GF Vip per Elisabetta Gregoraci che scoppia a piangere dopo le rivelazioni di Paolo Brosio su Flavio Briatore

Da quando è entrato nella casa del GF Vip, Paolo Brosio sembra andare particolarmente d’accordo con Elisabetta Gregoraci. I due sono uniti da una forte fede religiosa e hanno trascorso diversi momenti a pregare insieme. Nelle scorse ore, però, parlando con la showgirl calabrese, il giornalista si è lasciato scappare qualche informazione di troppo in merito a ciò che sta avvenendo all’esterno e sullo stesso reality. Notizie che hanno messo in allarme Elisabetta, facendola scoppiare persino in lacrime.

GF Vip, Paolo Brosio fa piangere Elisabetta Gregoraci

Nonostante gli sia stato più volte detto di non riferire ai coinquilini informazioni sulla vita al di fuori della casa del GF Vip, Brosio non è riuscito a trattenersi, facendo preoccupare la Gregoraci.

Paolo, infatti, si è lasciato scappare che il reality potrebbe non terminare a dicembre come i concorrenti credono, ma a febbraio 2021. Una eventualità che era stata annunciata, a dir la verità, prima che i contagi da Covid-19 aumentassero così esponenzialmente in Italia. E che non ha fatto piacere a Elisabetta.

La conduttrice di Battiti Live ha espresso contrarietà in merito a un’evenienza del genere, sottolineando di voler trascorrere il Natale con il figlio, Nathan Falco. Ely sarebbe disposta ad uscire di sua spontanea volontà se davvero la trasmissione venisse prolungata di altri due mesi e lei non fosse eliminata prima.

Ma in giardino, domenica mattina, Brosio è andato ben oltre, riferendo alla Gregoraci dichiarazioni di Flavio Briatore, in palese violazione del regolamento del GF Vip, che vieta di raccontare ciò che avviene fuori dal loft di Cinecittà. Le parole di Paolo devono aver particolarmente colpita Elisabetta che poi è scoppiata in lacrime.

Brosio verso la squalifica?

Sui social, sono in tanti a chiedersi cosa abbia potuto dire per scatenare l’inattesa reazione. Qualcuno ricorda che il comportamento del giornalista sarebbe da squalifica, mentre altri ironizzano sulla possibile uscita della Gregoraci che – come noto – non gode della simpatia del pubblico.

Alfonso Signorini approfondirà i motivi del pianto della gieffina? E Paolo Brosio riceverà qualche provvedimento da parte della produzione? Tra l’altro, la situazione dell’ex inviato del TG4 si starebbe complicando: pare che abbia pronunciato una bestemmia che potrebbe costargli molto cara.