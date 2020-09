GF Vip, Flavia Vento lascia il GF VIP dopo 24 ore

A 24 ore dal suo ingresso nella casa, Flavia Vento lascia il GF Vip perché sente nostalgia dei suoi cani: l'abbandono nella notte

C’era chi se lo aspettava e, visti i suoi trascorsi televisivi, un possibile abbandono era contemplato. Ma nessuno, probabilmente, si immaginava che Flavia Vento avrebbe lasciato il GF Vip dopo 24 ore dal suo ingresso. Eppure è successo, ieri sera, all’indomani dell’entrata nella casa. La showgirl non ha resistito alla nostalgia dei suoi cani e, dopo un crollo emotivo, ha fatto le valigie e ha varcato la porta rossa, verso l’esterno.

Flavia Vento lascia il GF Vip

Il primo giorno nella casa di Cinecittà era stato piuttosto movimentato per lei. Flavia si era confidata con i suoi coinquilini del GF Vip, dicendosi preoccupata per i suoi cani. Pensando ai suoi amici a quattro zampe senza la loro padrona, era scoppiata anche a piangere. Gli altri concorrenti hanno provato a rassicurarla, ma senza successo.

In particolare, Patrizia De Blanck – che pure si era svegliata male sbottando contro gli autori – ha provato a farla desistere dai suoi propositi, usando parole poco tenere. “I tuoi cani stanno bene, sei tu che stai male” ha sbottato la contessa. Poi, ha aggiunto: “Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza” e ancora: “Che ca**o sei venuta a fare qua dentro?”.

#GF Vip, De Blanck sul ritiro di Flavia Vento «Sei tu che stai male, non i cani. Sei pazza. Devi ricoverarti. Che cazzo ci sei venuta a fare qua dentro tu?»https://t.co/b7lp9UlPvj pic.twitter.com/qlXLAcSD5n — Davide Maggio (@davidemaggio) September 16, 2020

Tutto inutile: a tarda sera, Flavia ha fatto le valigie e ha salutato tutti, abbandonando la casa e il gioco.

Le altre defezioni

Non è la prima volta che Flavia Vento abbandona un reality a cui partecipa ma mai lo aveva fatto così rapidamente come al GF Vip: ha resistito appena 24 ore nella casa di Cinecittà. In passato, aveva lasciato prima della naturale conclusione anche La Fattoria e ben due edizioni de L’Isola dei Famosi.

Ora, è ritornata a casa, dai suoi amatissimi cani. Una decisione che molti telespettatori hanno commentato sui social, scatenando commenti carichi di ironia.