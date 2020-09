GF Vip, Flavia Vento lascia il GF VIP dopo 24 ore

E’ noto che i concorrenti del GF Vip non possono lasciare volontariamente il gioco, è una delle condizioni contrattuali. Se un inquilino della casa decide di andare via, sarà poi costretto a pagare una penale alla produzione. Ma quanto ammonta? La cifra non è mai stata resa pubblica, ma in varie edizioni se n’è parlato. Nel 2017, ad esempio, Giulia De Lellis e Gianluca Impastato fecero riferimento a circa 100mila euro… Flavia Vento, che ha abbandonato il GF Vip dopo 24 ore, dovrà pagare questa cifra?

Foto: Kikapress