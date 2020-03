Per alleggerire la tensione ai concorrenti viene fatto vedere un film di Checco Zalone: sul web i telespettatori chiedono la chiusura anticipata del reality

L’aria pesante che si respira in tutta Italia è filtrata anche all’interno della Casa del Grande Fratello: era inevitabile ed alla fine è accaduto. Da quando la produzione ha dovuto informare i concorrenti della pandemia da Coronavirus che stava creando grossi problemi nel nostro paese, pur con tutta la buona volontà gli inquilini hanno iniziato a mostrare segni di cedimento: sono stati messi in contatto con le loro famiglie, ma la preoccupazione e la nostalgia si fanno comunque sentire e a rimetterci, com’è ovvio che sia, sono le dinamiche del gioco.

Determinante è stato anche l’addio di Adriana Volpe, una delle colonne portanti di questa edizione: la conduttrice è stata costretta a lasciare la Casa per motivi personali, l’aggravamento delle condizioni di salute del suocero, che purtroppo è mancato poche ore dopo. L’uscita di Adriana ha incupito ancora di più gli inquilini: il Gf dovrebbe chiudere l’8 aprile, ma c’è chi chiede che il finale venga anticipato per permettere a tutti di tornare a casa propria.

Gf Vip film, Checco Zalone per sollevare gli animi

Stando così le cose, la produzione ha deciso di fare un piccolo gesto per risollevare l’umore degli inquilini della Casa ed ha deciso di proiettare un film, “Quo vado” di Checco Zalone: il salotto del Gf si è trasformato quindi in una sala cinematografica con luci basse e popcorn per tutti.

Una scelta che ha distratto un po’ i concorrenti ma che non è certo sfuggita ai telespettatori, che non hanno mancato di rimarcare come ormai questa edizione sia giunta al capolinea: era successo solo un’altra volta (anche se gli aficionados del programma su questo dato non sono concordi) che si arrivasse a trasmettere un film nella Casa, azzerando quindi le interazioni dei concorrenti per due ore, a scapito soprattutto di chi segue la diretta H24.

Nessuno, all’inizio di questa edizione del Gf Vip, avrebbe potuto immaginare come sarebbe finita: i concorrenti rimasti in Casa ce la stanno mettendo tutta, ma per loro questa bizzarra quarantena dai loro affetti è ancora più difficile perchè avviene sotto l’occhio delle telecamere.

Che possano distrarsi per due ore con un film, proprio come facciamo tutti noi nelle nostre Case, non sembra alla fine niente di così strano!