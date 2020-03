Fernanda Lessa scoppia a piangere dopo la puntata del GF Vip e si sfoga con Adriana confessando di aver pensato al suicidio in passato

Momento di sconforto per Fernanda Lessa nella casa del GF Vip. Dopo la puntata, l’ex modella brasiliana ha avuto un crollo emotivo, scoppiando a piangere. Motivo della sofferenza? Il trattamento ricevuto in diretta, quando è stata accusata di aver esagerato con comportamenti impropri nei confronti di Antonella Elia.

Fernanda Lessa si sfoga dopo la diretta del GF Vip

Durante la puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip che riguardavano il rapporto conflittuale di Antonella Elia con Valeria Marini e Fernanda Lessa. Queste ultime due sono state accusate di aver esagerato contro la showgirl, provocandola a tal punto da portarla ad alzare le mani.

In particolare, è stato stigmatizzato il comportamento della bella brasiliana, che sostiene che Antonella sia una persona negativa. Per questo, farebbe il segno della croce ogni volta che la incontra in casa e si è fatta un bagno con il sale per allontanare al negatività.

Episodi che non sono piaciuti al conduttore: “Sembra di stare nel Medioevo” ha esclamato. Anche Pupo e Wanda Nara non sono stati teneri con Fernanda, accusata di fare riti woodoo e di magia nera.

Il crollo emotivo e la confessione

Fernanda Lessa non ha retto al trattamento ricevuto puntata: è stato particolarmente duro e comunque oggettivamente poco obiettivo perché non è stato mostrato nulla, invece, degli insulti, altrettanto intrisi di cattiveria, che Antonella riserva a lei e ad altri nella casa.

Così dopo la diretta, Fernanda si è rifugiata in camera da letto, scoppiando a piangere. Raggiunta da Adriana Volpe- che nel corso della notte si è infuriata contro gli autori – si è sfogata, raccontando di essersi sentita discriminata per le sue credenze. “Hanno fatto vedere solo le cattiverie in puntata. Io non sono malefica, non sono una strega” ha detto tra le lacrime.

Quanto avvenuto durante la diretta le ha fatto venire in mente brutti ricordi, di quando veniva bullizzata e derisa per le sue origini indios. Poi la confessione shock: “Ho passato più di un anno a pensare come uccidermi” l’inaspettata rivelazione che ha colpito la sua interlocutrice e il pubblico.

Fernanda non è stata lasciata sola in questo momento di sconforto: Adriana l’ha ascoltata a lungo, Patrick è andato a dirle che le vuole bene, Paolo le ha riservato carezze e un dolce bacio.