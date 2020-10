Nuova squalifica al GF Vip? Secondo un video che circola sui social, Denis Dosio ha bestemmiato. A confermarlo, la reazione dei coinquilini...

Seconda squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? A rischiare sarebbe il concorrente più giovane di questa edizione: Denis Dosio ha bestemmiato? L’influencer dall’iconico ciuffo si sarebbe lasciato andare a una fastidiosa imprecazione in camera da letto. Con lui, ognuno nel proprio letto, anche altri concorrenti che si sono accorti delle parole incriminate.

GF Vip, Denis Dosio ha bestemmiato?

Ai telespettatori del GF Vip non sfugge davvero niente. Hanno captato la presunta rivelazione che Adua Del Vesco avrebbe fatto sul conto dell’orientamento sessuale di Massimiliano Morra, ad esempio. E ora su Twitter circola un video che inchioderebbe un altro concorrente. Denis Dosio ha bestemmiato? È la domanda che in tanti si stanno ponendo dopo aver visto la clip, che sembra non lasciare spazio a dubbi.

Le immagini mostrano alcuni dei concorrenti mentre chiacchierano prima di andare a dormire. Si sentono diverse voci, nel buio. Poi, all’improvviso quelle parole: “Dio b**a”. A pronunciarle sarebbe stato proprio il giovane influencer.

Consapevoli delle possibili conseguenze che la produzione potrebbe mettere in atto nei suoi confronti, i coinquilini presenti reagiscono con dispiacere. “Nooooo” pronuncia più di qualcuno. Poi, cerano tutti di far finta di niente e si danno la buonanotte.

L’influencer rischia la squalifica?

Il regolamento del GF Vip è chiaro: nessuna imprecazione è ammessa nel linguaggio degli inquilini della casa più spiata di Italia. Se Denis Dosio ha davvero bestemmiato, sarà squalificato, come già successo nelle passate edizioni del reality.

Non resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire il provvedimento che sarà intrapreso nei suoi confronti. Quella di Denis sarebbe la seconda squalifica di questa edizione dello show, dopo quella toccata a Fausto Leali.