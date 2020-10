GF Vip, Denis Dosio ha bestemmiato?

Sono arrivati i primi messaggi aerei anche in questa edizione del GF Vip. Tra i destinatari della sorpresa in cielo, anche Denis Dosio. “Sei fatto a regola d’arte. Squad” campeggiava sullo striscione sospeso in aria. Un messaggio inequivocabilmente per il giovane influencer, che ha scritto una canzone – uscita il 10 luglio scorso – che si intitola proprio “Fatti a regola d’arte”. A inviarlo è stata la sua ex fidanzata, Aurora Celli, che ha partecipato al videoclip del brano e con cui Denis ha anche un business in comune: il marchio di abbigliamento GLSR. La ragazza avrebbe voluto inserire il brand nel messaggio, ma le regole televisive sono ferree sul fronte della pubblicità occulta…

Foto: gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy