GF Vip, Sarcina commenta Clizia: come descrive la sua ex moglie

Arrivano i primi commenti di Francesco Sarcina su Clizia, concorrente del GF Vip. Su Instagram parla della figlia ma sembra proprio punzecchiare l'ex moglie

La tensione si fa alta nella casa del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia, modella e fashion blogger, è tra i partecipanti dell’edizione 2020 del GF Vip e non ha perso tempo per far parlare di sé. La giovane influencer è ormai nella casa di Cinecittà da qualche giorno e sembra aver raggiunto alti livelli di tensione. Infatti Clizia teme una possibile new entry. Si tratterebbe dell’ex marito Francesco Sarcina, frontman del gruppo pop rock Le Vibrazioni. La giovane modella sarebbe quindi preoccupata di un eventuale incontro/scontro con l’ex marito, ma a confortarla le amiche Licia e Paola che la rassicurano commentando che Sarcina sarà impegnato con Sanremo.

Le Stories al vetriolo

L’astio tra i due ex coniugi sembra non essersi freddato ancora, dopo il tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio. Il cantante de Le Vibrazioni non ha dimenticato, e anzi pare continuare a serbare rancore nei confronti di Clizia. Su Instagram Francesco scocca qualche frecciatina contro l’ex moglie con delle stories al veleno. Proprio nell’ultima apparizione sul social Sarcina si è lanciato in un commento alla figlia dandole della logorroica e continuando con “mi ricordi qualcuno”. Il commento di Sarcina è un chiaro riferimento all’ex moglie.

La reazione dei fan

Non hanno tardato ad arrivare i tempestivi commenti dei fan del Grande Fratello Vip, che subito hanno colto il riferimento di Francesco. I telespettatori dell’edizione di quest’anno si sono divisi in due fazioni, pro Francesco e pro Clizia, e hanno subito commentato la faccenda. Gli utenti più affezionati a Clizia si sono detti inteneriti dalla preoccupazione della fashion blogger alla possibile entrata di Francesco nella casa del GF Vip. Mentre i fan più vicini a Sarcina hanno risposto con commenti e gif ironiche del tipo: “Sarcina da Sanremo: Ma che c**** cercate da me oggi?”, sottolineando l’indifferenza del cantante impegnato con il festival di Sanremo.

di Aurelio Fattorusso